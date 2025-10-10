Нутрициолог рассказала, как извлечь из тыквы максимум пользы

Но есть и не самая приятная новость для любителей этого овоща. Ранее Life.ru рассказывал, что цены на тыкву за год взлетели в России на 5%. На бумаге такое повышение выглядит не сильно ощутимым, однако теперь она обходится покупателям в среднем в 106 рублей.