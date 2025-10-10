Добровольная пожарная команда появилась в Нижегородской области

В Нижегородской области зарегистрировали первую добровольную пожарную команду (ОДПК) «Оранский монастырь». Ее создали на территории православного храма. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, официальный статут ОПДК внесен в специальный реестр. Зарегистрировали пожарную команду в мужском монастыре в честь Владимирской иконы Божией Матери. Подразделение стало полноправным участником системы предупреждения и тушения пожаров в Богородском округе.
Добровольцев «Оранского монастыря» укомплектовали спецтехникой и снаряжением. Участники ОПДК обладают необходимыми знаниями и навыками и уже привлекаются в ликвидации возгораний.
