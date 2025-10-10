Ричмонд
Добровольная пожарная команда появилась в Нижегородской области

Ее создали на территории православного монастыря.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижегородской области зарегистрировали первую добровольную пожарную команду (ОДПК) «Оранский монастырь». Ее создали на территории православного храма. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, официальный статут ОПДК внесен в специальный реестр. Зарегистрировали пожарную команду в мужском монастыре в честь Владимирской иконы Божией Матери. Подразделение стало полноправным участником системы предупреждения и тушения пожаров в Богородском округе.

Добровольцев «Оранского монастыря» укомплектовали спецтехникой и снаряжением. Участники ОПДК обладают необходимыми знаниями и навыками и уже привлекаются в ликвидации возгораний.

Ранее мы писали, что нижегородские спасатели эвакуировали 459 человек из-за пожаров 9 октября.