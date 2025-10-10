Белоруска Соболенко выиграла у Рыбакиной в Ухане и вышла в полуфинал

Второй сет начался так, что, казалось, он быстро завершиться победой Соболенко — она сделала два брейка и повела 4:1. Но затем в игре Арины произошел спад, чем и воспользовалась соперница, которая сделала обратный брейк и взяла свою подачу — 3:4.