Белоруска Соболенко выиграла у Рыбакиной в Ухане и вышла в полуфинал

Арина Соболенко продолжает удивительную серию побед в китайском Ухане — белоруска обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 6:3, 6:3 и вышла в полуфинал, где встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Первая ракетка мира одержала на своем четвертом турнире WTA-1000 в Ухане уже 20 победу подряд, 59-ю викторию в сезоне и 11-й раз вышла в полуфинал в 2025 году.
Матч против 9-й ракетки мира Елены Рыбакиной в первом сете проходил в упорной борьбе. Перелом произошел в восьмом гейме, когда белоруска сумела взять подачу соперницы и повести 5:3. В следующем гейме Арина поставила точку — 6:3.
Второй сет начался так, что, казалось, он быстро завершиться победой Соболенко — она сделала два брейка и повела 4:1. Но затем в игре Арины произошел спад, чем и воспользовалась соперница, которая сделала обратный брейк и взяла свою подачу — 3:4.
Однако первая ракетка мира во время собралась. Победа в гейме на своей подаче вернула ей комфортное преимущество — 5:3, а сет и матч Соболенко выиграла, сделав очередной брейк — 6:3. Теперь Соболенко по личным встречам ведет у Рыбакиной со счетом 8:5.
Арина сделала в матче 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок. Процент попадания первой подачей — 60, а еще она выиграла 79% розыгрышей на первой подаче. На второй — 48%.
В полуфинале Арина Соболенко встретится с Джессикой Пегулой, занимающей 6-е место в рейтинге. В личных встречах Арина ведет 8:2, последний раз она уступила Пегуле в 2023 году. Их поединок в сентябре на US Open завершился победой белоруски в трех сетах.
