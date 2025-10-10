Садыкова: клещ может укусить даже в январе

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова во время пресс-конференции 9 октября рассказала, в какое время года стоит особенно опасаться клещей.
По её словам, риск существует практически круглый год в зависимости от погодных условий.
«В 2024 году даже в январе было зафиксировано обращение из-за укуса клеща, так как зима была тёплая», — объяснила она.
Садыкова подчеркнула, что при выходе на природу никогда не стоит пренебрегать репеллентами и спецодеждой.
«После прогулки в парке важно осмотреть себя, ребёнка или животное. Клещ, кстати, может залезть в корзинку, а когда вы принесёте её домой, выползти оттуда, чтобы присосаться либо к человеку, либо к домашнему питомцу», — рассказала Садыкова.
Ранее нижегородцам сообщили, почему коллективы должны вакцинироваться от гриппа.