Садыкова: клещ может укусить даже в январе

«После прогулки в парке важно осмотреть себя, ребёнка или животное. Клещ, кстати, может залезть в корзинку, а когда вы принесёте её домой, выползти оттуда, чтобы присосаться либо к человеку, либо к домашнему питомцу», — рассказала Садыкова.