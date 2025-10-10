В Казани близится к завершению ремонт моста через Булак

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Длина моста составляет 32 метра, пролетное строение состоит из 14 железобетонных балок. На объекте выполнены основные работы: устройство пролетного строения, подпорных стенок из габионов, ремонт крайних и промежуточных опор, подходов к мосту, укрепление конусов насыпи, обустройство прилегающей территории и рекультивация земель.
Для завершения работ осталось выполнить малярные работы по низу моста.
На время ремонта движение автотранспорта по мосту полностью закрыто. Объезд организован по существующей улично-дорожной сети. Срок окончания строительно-монтажных работ по государственному контракту — 20 ноября 2025 года.