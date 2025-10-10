Ричмонд
В Казани близится к завершению ремонт моста через Булак

В столице Татарстана завершается ремонт моста через Булак на улице К. Наджми (Романовский мост) в Вахитовском районе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Источник: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Длина моста составляет 32 метра, пролетное строение состоит из 14 железобетонных балок. На объекте выполнены основные работы: устройство пролетного строения, подпорных стенок из габионов, ремонт крайних и промежуточных опор, подходов к мосту, укрепление конусов насыпи, обустройство прилегающей территории и рекультивация земель.

Для завершения работ осталось выполнить малярные работы по низу моста.

На время ремонта движение автотранспорта по мосту полностью закрыто. Объезд организован по существующей улично-дорожной сети. Срок окончания строительно-монтажных работ по государственному контракту — 20 ноября 2025 года.