В Якутске откроется многофункциональный молодежный центр «Патриот»

Многофункциональный молодежный центр «Патриот» начнет работать в Якутске в декабре при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Общая площадь объекта составит более 3 тыс. кв. м. Там разместятся несколько пространств для молодежи: коворкинг-комнаты для совместной работы и обмена идеями, зоны для съемок видеороликов и подкастов, помещения для занятий йогой, танцами, тренажерный зал, студии для творческих занятий.
«Для меня, как для человека, имеющего опыт участия в специальной военной операции, особая честь и огромная ответственность — возглавлять данное направление. Я на собственном опыте знаю, насколько важна качественная подготовка, стойкость духа и искренняя любовь к Родине», — подчеркнул министр по делам молодежи и социальным коммуникациям региона Петр Шамаев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.