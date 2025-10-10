Санаторно-курортную зону Владивостока превращают в свалку строительных отходов

За домом № 5 по улице Грязелечебница, в 30 метрах от кромки воды, водитель маленького грузовика произвёл выгрузку строительного мусора: куски старых цементных труб, битый кирпич, поддоны и т. д. Нарушителя заметили 9 октября около 18:20. На этом же участке были обнаружены ещё несколько куч подобного мусора — скорее всего, это не первый несанкционированный сброс мусора на рекреационных землях. Вероятно, сюда свозят отходы со стройплощадок жилых комплексов в микрорайоне и его окрестностях — санаторно-курортная зона Владивостока сейчас активно застраивается.