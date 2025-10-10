Ричмонд
Санаторно-курортную зону Владивостока превращают в свалку строительных отходов

Жители пригородного микрорайона Сад-город во Владивостоке распространяют в социальных сетях информацию о несанкционированной свалке на территории заброшенного санатория, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

За домом № 5 по улице Грязелечебница, в 30 метрах от кромки воды, водитель маленького грузовика произвёл выгрузку строительного мусора: куски старых цементных труб, битый кирпич, поддоны и т. д. Нарушителя заметили 9 октября около 18:20. На этом же участке были обнаружены ещё несколько куч подобного мусора — скорее всего, это не первый несанкционированный сброс мусора на рекреационных землях. Вероятно, сюда свозят отходы со стройплощадок жилых комплексов в микрорайоне и его окрестностях — санаторно-курортная зона Владивостока сейчас активно застраивается.

Местные жители отмечают, что недобросовестные рабочие уже «превратили в канализацию ручьи, питающие ценные лечебные грязи», а теперь строители загрязняют мусором побережье. Год назад на этой территории проводили масштабную уборку волонтёры, но от их труда не осталось и следа.

Отметим, что микрорайон Сад-город оказался в числе тех, где начались перебои с вывозом мусора после пожара на полигоне отходов в районе улицы Холмистой. Несколько возгораний произошло на главной городской свалке ещё в понедельник, 6 октября, и до сих пор полигон тлеет, приём отходов осуществляется в ограниченном режиме. Крупногабаритный и нестандартный мусор пока не принимается.