Санаторно-курортную зону Владивостока превращают в свалку строительных отходов

За домом № 5 по улице Грязелечебница, в 30 метрах от кромки воды, водитель маленького грузовика произвёл выгрузку строительного мусора: куски старых цементных труб, битый кирпич, поддоны
Местные жители отмечают, что недобросовестные рабочие уже «превратили в канализацию ручьи, питающие ценные лечебные грязи», а теперь строители загрязняют мусором побережье. Год назад на этой территории проводили масштабную уборку волонтёры, но от их труда не осталось и следа.
Отметим, что микрорайон Сад-город оказался в числе тех, где начались перебои с вывозом мусора после пожара на полигоне отходов в районе улицы Холмистой. Несколько возгораний произошло на главной городской свалке ещё в понедельник, 6 октября, и до сих пор полигон тлеет, приём отходов осуществляется в ограниченном режиме. Крупногабаритный и нестандартный мусор пока не принимается.