Финские парламентарии потренируются работать в условиях войны

Финские депутаты впервые отработают действия на случай войны в подземном бункере парламента. Специальные учения пройдут в зале заседаний, расположенном в подвале и оборудованном для работы в чрезвычайных ситуациях. Об этом в пятницу сообщает совместная редакция новостей финских изданий Uutissuomalainen.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Предпосылкой является изменившаяся обстановка в области безопасности в Финляндии» — цитирует «Интерфакс» первого вице-спикера парламента Паулу Рисикко. Депутат добавила, что имеется в виду военная операция России на Украине.

Она сообщила, что в подвале парламента расположены убежища, которые включают, среди прочего, резервный зал для пленарных заседаний и прочие помещения для работы в кризисных ситуациях.

Учения пройдут в ноябре, конкретная дата будет известна позже.

Подземные убежища появились в парламенте после реконструкции здания, которую закончили в 2014 году.