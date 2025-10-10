Финские парламентарии потренируются работать в условиях войны

«Предпосылкой является изменившаяся обстановка в области безопасности в Финляндии» — цитирует «Интерфакс» первого вице-спикера парламента Паулу Рисикко. Депутат добавила, что имеется в виду военная операция России на Украине.
Она сообщила, что в подвале парламента расположены убежища, которые включают, среди прочего, резервный зал для пленарных заседаний и прочие помещения для работы в кризисных ситуациях.
Учения пройдут в ноябре, конкретная дата будет известна позже.
Подземные убежища появились в парламенте после реконструкции здания, которую закончили в 2014 году.