Финские парламентарии потренируются работать в условиях войны

Финские депутаты впервые отработают действия на случай войны в подземном бункере парламента. Специальные учения пройдут в зале заседаний, расположенном в подвале и оборудованном для работы в чрезвычайных ситуациях. Об этом в пятницу сообщает совместная редакция новостей финских изданий Uutissuomalainen.