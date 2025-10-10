Ричмонд
Космонавт Николай Чуб стал почетным гражданином Новочеркасска

В Новочеркасске Николаю Чубу вручили регалии почетного гражданина города.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске состоялась торжественная церемония вручения регалий почетного гражданина города летчику-космонавту, Герою России Николаю Чубу. Награждение прошло в рамках празднования 50-летия местного центра тренажеростроения и подготовки персонала. Об этом говорится на сайте местной администрации.

Врио главы города Николай Толмачев отметил историческую связь Новочеркасска с космической отраслью, напомнив, что первым почетным гражданином города в 1961 году стал Юрий Гагарин. Инициаторами присвоения звания выступили Центр тренажеростроения и ЮРГПУ (НПИ) имени Платова. Предложение было единогласно поддержано городской Думой.