Космонавт Николай Чуб стал почетным гражданином Новочеркасска

Врио главы города Николай Толмачев отметил историческую связь Новочеркасска с космической отраслью, напомнив, что первым почетным гражданином города в 1961 году стал Юрий Гагарин. Инициаторами присвоения звания выступили Центр тренажеростроения и ЮРГПУ (НПИ) имени Платова. Предложение было единогласно поддержано городской Думой.