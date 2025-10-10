В Храброво убрали бумажную волокиту. Данные пассажиров теперь передаются в электронном виде

«Это исключает необходимость печати и доставки бумажных экземпляров документов на борт воздушных судов. Данные о пассажирах передаются в оперативном и удобном для экипажа формате. Это позволяет экономить и время на обслуживание рейса в аэропорту, и, конечно, бумагу», — рассказал заместитель генерального директора по ИТ «Новапорт Холдинг» Джавид Рзаев.