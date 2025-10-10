Ричмонд
В Храброво убрали бумажную волокиту. Данные пассажиров теперь передаются в электронном виде

Нововведение внедрили ещё в трех городах.

В Храброво убрали бумажную волокиту — в калининградском аэропорту внедрили пассажирский манифест, благодаря которому информация о всех вылетающих передаётся в электронном виде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Новапорт Холдинг» в пятницу, 10 октября.

Документ содержит полный список пассажиров, информацию о багаже и другие отметки. Перед вылетом манифест поступает на борт самолёта в электронном виде. В бумажном он обычно занимает 4−7 страниц. Нововведение действует в аэропортах Калининграда, Волгограда, Мурманска и Саранска.

«Это исключает необходимость печати и доставки бумажных экземпляров документов на борт воздушных судов. Данные о пассажирах передаются в оперативном и удобном для экипажа формате. Это позволяет экономить и время на обслуживание рейса в аэропорту, и, конечно, бумагу», — рассказал заместитель генерального директора по ИТ «Новапорт Холдинг» Джавид Рзаев.

Проект по оцифровке передачи данных намерены внедрить и в других аэропортах холдинга.

В июне сообщалось, что российские аэропорты начали тестировать систему прохода на досмотр по биометрии.