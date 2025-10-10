В тюрьму на 10 месяцев оправилась нерадивая омская мать за смерть своего ребенка

«Павлоградский районный суд Омской области рассмотрел уголовное дело по обвинению 36-летней местной жительницы в причинении смерти по неосторожности. В ходе судебного следствия установлено, что 14.06.2025 подсудимая (ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за оставление в опасности других своих несовершеннолетних детей), желая отдохнуть после употребления алкоголя, оставила на кухне жилого дома свою годовалую дочь, которая залезла в ведро с водой и захлебнулась», — сообщил телеграм-канал «Суды Омской области».