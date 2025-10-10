В тюрьму на 10 месяцев оправилась нерадивая омская мать за смерть своего ребенка

Годовалая девочка утонула в ведре с водой пока ее мать спала, находившись в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил женщине наказание в виде 10 месяцев лишения свободы за причинение смерти по неосторожности.
«Павлоградский районный суд Омской области рассмотрел уголовное дело по обвинению 36-летней местной жительницы в причинении смерти по неосторожности. В ходе судебного следствия установлено, что 14.06.2025 подсудимая (ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за оставление в опасности других своих несовершеннолетних детей), желая отдохнуть после употребления алкоголя, оставила на кухне жилого дома свою годовалую дочь, которая залезла в ведро с водой и захлебнулась», — сообщил телеграм-канал «Суды Омской области».
В ведомстве также уточнили, что суд квалифицировал действия нерадивой матери действия по ч. 1 ст. 109 УК РФ и назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора осужденная была взята под стражу в зале суда, говорится в сообщении.
Ранее «КП в Омске» сообщала, что дело о гибели годовалой девочки в Павлоградском районе взял на контроль председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.