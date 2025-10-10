В Самарском ГУ МВД появился замначальника по вопросам гражданства

Бибишев Александр Федорович начал службу в органах внутренних дел в августе 1990 г. следователем ОВД Октябрьского райисполкома Куйбышева. Потом он трудился в подразделениях по борьбе с организованной преступностью. С 2011 по 2016 г. проходил службу в УФСКН России по Самарской области: в должности замначальника, потом начальником управления. С февраля 2015 по май 2016 г. был начальником УФСКН России по Республике Мордовия.