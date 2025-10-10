В зоопарке «Лимпопо» выбрали имя малыша-зубрёнка

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» завершилось голосование за имя недавно родившегося зубрёнка-богатыря. Теперь его зовут Гром, сообщили в соцсетях зоопарка.
Напомним, что 26-килограммовый детёныш зубра родился в «Лимпопо» в начале сентября. Сотрудники зоопарка кормили богатыря из бутылочки, так как у его мамы возникли проблемы со вскармливанием.
К Единому дню голосования у вольера зубрёнка установили специальный ящик для голосования. Желающие предлагали свои варианты имени малыша. По итогам голосования для зубрёнка-богатыря выбрали соответствующее имя — Гром.
«Мы верим, что наш малыш вырастет сильным и могущественным, ведь и имя у него теперь под стать!», — отметили в зоопарке.