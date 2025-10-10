Минцифры опровергло слухи об отключении интернета в Омской области

Минцифры России опровергло распространённые в мессенджерах слухи о предполагаемом отключении интернета на всей территории страны, в том числе в Омской области. В ведомстве подчеркнули, что информация, якобы поступившая от их пресс-службы, не соответствует действительности.
«Распространяющиеся сообщения о планируемых ограничениях интернета в выходные дни не имеют оснований. Все виды интернета — фиксированный, мобильный и спутниковый — продолжают работать в обычном режиме, с учётом региональных особенностей обеспечения безопасности», — говорится в заявлении министерства.
Минцифры отметило, что никаких решений об отключении интернета на всей территории России не принималось. Министерство призывает граждан не доверять непроверенным источникам и получать информацию только из официальных каналов ведомства.
«Для достоверной информации обращайтесь к официальным источникам, таким как сайт Минцифры и каналы ведомства в MAX», — добавили в министерстве.