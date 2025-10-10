Разработана импортозамещающая система для тракторов

Инженеры усовершенствовали управление таким образом, чтобы предотвратить опрокидывание трактора в полевых условиях. Также повысили проходимость и обеспечили безопасное маневрирование. Для ускорения процесса разработки и снижения риска ошибок при решении задачи инженеры НГТУ применили имитационное моделирование. Это позволило проверить, как работает механизм. Также с применением модели удалось выполнить отладку алгоритмов. «Мы разработали модель гидростатической трансмиссии трактора-опрыскивателя с применением среды динамического моделирования, на которой произвели проверку синтезированных алгоритмов», — отметил один из авторов разработки Никита Попов и добавил, что в перспективе инженеры НГТУ готовы самостоятельно создавать системы управления сельхозтехникой.