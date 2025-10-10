Ричмонд
Разработана импортозамещающая система для тракторов

Инженеры усовершенствовали управление таким образом, чтобы предотвратить опрокидывание трактора в полевых условиях.

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Ученые в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали импортозамещающую систему управления для тракторов, которые опрыскивают сельскохозяйственные поля от вредителей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Тракторы-опрыскиватели используются в сельском хозяйстве для подачи жидких удобрений или ядохимикатов на обрабатываемые культуры. Это помогает защитить растения от болезней, вредителей и сорняков, а также подкормить и стимулировать их рост и развитие.

«Инженеры молодежной лаборатории “Энергоэффективные мехатронные системы”, созданной в рамках программы “Приоритет-2030”, усовершенствовали систему управления гидростатической трансмиссией самоходного опрыскивателя. Проект выполнялся в рамках научно-исследовательской работы с индустриальным партнером», — говорится в сообщении.

Инженеры усовершенствовали управление таким образом, чтобы предотвратить опрокидывание трактора в полевых условиях. Также повысили проходимость и обеспечили безопасное маневрирование. Для ускорения процесса разработки и снижения риска ошибок при решении задачи инженеры НГТУ применили имитационное моделирование. Это позволило проверить, как работает механизм. Также с применением модели удалось выполнить отладку алгоритмов. «Мы разработали модель гидростатической трансмиссии трактора-опрыскивателя с применением среды динамического моделирования, на которой произвели проверку синтезированных алгоритмов», — отметил один из авторов разработки Никита Попов и добавил, что в перспективе инженеры НГТУ готовы самостоятельно создавать системы управления сельхозтехникой.