Омичи этой осенью хотят стать менеджерами по продажам и водителями

Проще всего будет трудоустроиться соискателям на позиции продавцов в магазины — они остаются пока дефицитными специалистами (всего 3 резюме на вакансию), а также разнорабочих (3,5 резюме на вакансию). А вот на серьезную конкуренцию за работу придется настроиться тем, кто ищет место администратора (20 резюме на вакансию), упаковщика (16,4 резюме на вакансию), официанта (16,2 резюме на вакансию), программиста (15,1 резюме на вакансию), менеджера по продажам (8,1 резюме на вакансию).