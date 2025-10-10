Омичи этой осенью хотят стать менеджерами по продажам и водителями

Самой востребованной среди омских соискателей в первую половину осени стала работа, где кандидатам предъявляют минимальные требования к опыту, квалификации и специальному профессиональному образованию. Информацией поделились аналитики платформы по поиску работы «hh.ru» проанализировали активные резюме, открытые в Омской области за последние 30 дней.
Наиболее популярной среди соискателей Омской области стала работа менеджерами по продажам — в интернете размещено 4,9 тысяч активных резюме. Второе место по востребованности среди заняла позиция водителей — работу на эту должность в данный момент ищут 3,8 тысяч омичей. Также жителей региона сильно желают стать администраторами — эта должность заняла третью позицию в рейтинге востребованности с 3,2 тысячами активных соискателей. Также востребованными у омичей этой осенью стали профессии упаковщиков, разнорабочих, продавцов-консультантов, официантов, операторов call-центра и курьеров.
Проще всего будет трудоустроиться соискателям на позиции продавцов в магазины — они остаются пока дефицитными специалистами (всего 3 резюме на вакансию), а также разнорабочих (3,5 резюме на вакансию). А вот на серьезную конкуренцию за работу придется настроиться тем, кто ищет место администратора (20 резюме на вакансию), упаковщика (16,4 резюме на вакансию), официанта (16,2 резюме на вакансию), программиста (15,1 резюме на вакансию), менеджера по продажам (8,1 резюме на вакансию).