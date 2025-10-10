Башкирским чиновникам разрешат принимать граждан в онлайн-формате

Спикер парламента отметил, что онлайн-формат стирает географические барьеры и избавляет людей от необходимости преодолевать сотни километров для личной встречи. Он подчеркнул, что инициатива особенно важна для маломобильных граждан и жителей отдаленных населенных пунктов, при этом она не заменяет традиционный формат приемов, а лишь расширяет его.