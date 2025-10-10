Башкирским чиновникам разрешат принимать граждан в онлайн-формате

Парламент Башкирии в конце этого месяца рассмотрит в окончательном чтении законопроект, разрешающий проведение личных приемов граждан в режиме видео-конференц-связи. Изменения будут внесены в Закон «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан».
Как сообщил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, новая норма позволит должностным лицам государственных органов и органов местного самоуправления проводить личные приемы не только в традиционном формате, но и дистанционно. По его словам, это сделает прямой диалог между властью и гражданами более удобным, доступным и оперативным.
Спикер парламента отметил, что онлайн-формат стирает географические барьеры и избавляет людей от необходимости преодолевать сотни километров для личной встречи. Он подчеркнул, что инициатива особенно важна для маломобильных граждан и жителей отдаленных населенных пунктов, при этом она не заменяет традиционный формат приемов, а лишь расширяет его.
Законопроект также предусматривает проведение внеграфиковых и выездных личных приемов, в том числе тематических. Как считает Толкачев, предлагаемые изменения сделают работу с обращениями граждан более гибкой без дополнительных бюджетных расходов.
