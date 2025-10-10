Ричмонд
На Камчатке пройдет курс по основам предпринимательства для подростков

Ребята обсудят генерацию бизнес-идей, виды продуктов, анализ конкурентов и целевой аудитории.

Бесплатный курс по основам предпринимательской деятельности для подростков 14−17 лет будет организован с 20 октября по 7 ноября в Камчатском крае в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».

В течение трех недель в дистанционном формате молодые люди пройдут обучающий курс. Ребята обсудят генерацию бизнес-идей, виды продуктов, анализ конкурентов и целевой аудитории, маркетинговые исследования и финансы проекта. Кроме того, будут подняты темы плана продаж, формирования дорожной карты команды, правил составления презентации и ораторского мастерства. Финальным мероприятием станет защита собственных проектов. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

«Цель данного мероприятия заключается в приобщении молодого поколения к постоянному развитию, раскрытии их возможностей на максимальном уровне, показать, на что они способны как предприниматели, помочь развить их компетенции», — отметила директор АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» Юлия Богаевская.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

