На Камчатке пройдет курс по основам предпринимательства для подростков

Бесплатный курс по основам предпринимательской деятельности для подростков 14−17 лет будет организован с 20 октября по 7 ноября в Камчатском крае в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».