В Татарстане запланирован масштабный ремонт школ и детских садов

Напомним, за месяц в вузах Казани выдали почти две тысячи образовательных кредитов с господдержкой, что аналогично объему за весь 2024 год. С 2020 года программа стала популярной из-за льготной ставки 3%, частично субсидируемой государством. Также стало известно, что в школах Татарстана обучаются более 27 тысяч детей иностранных граждан. Для них в республике создают уникальные условия для интеграции и обучения.