В Татарстане запланирован масштабный ремонт школ и детских садов

На проведение всех работ планируется потратить 174,3 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстана готовится масштабная программа капитального ремонта образовательных учреждений. Информация об этом появилась в тендере, опубликованном на сайте госзакупок.

В список объектов для ремонта вошли школы и детский сад в разных районах республики. На проведение всех работ планируется потратить 174 253 945 рублей. Окончательное решение о подрядчике будет принято 20 октября.

Напомним, за месяц в вузах Казани выдали почти две тысячи образовательных кредитов с господдержкой, что аналогично объему за весь 2024 год. С 2020 года программа стала популярной из-за льготной ставки 3%, частично субсидируемой государством. Также стало известно, что в школах Татарстана обучаются более 27 тысяч детей иностранных граждан. Для них в республике создают уникальные условия для интеграции и обучения.