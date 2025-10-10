Тренерам предложат миллион рублей за работу на селе в Красноярском крае

Участниками программы могут стать тренеры-преподаватели, инструкторы по спорту (в том числе по адаптивному), инструкторы-методисты и другие специалисты отрасли, которые ради трудоустройства переедут работать в населенные пункты края с числом жителей до 50 тысяч человек. Претенденты на участие в программе должны иметь российское гражданство и высшее или среднее профильное образование.
Кандидаты, которые пройдут отбор, заключат трудовой договор на полную ставку со спортивной организацией. Отработать по программе на новом месте нужно будет не менее пяти лет. В качестве «подъемных» средств предусмотрена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей.
Изменения в краевой закон «О физической культуре и спорте», необходимые для реализации программы, уже приняли депутаты парламента региона. До 1 ноября краевое министерство спорта сформирует перечень вакантных должностей в муниципальных и краевых спортивных организациях, а также определит порядок отбора кандидатов. После этого, до 20 ноября, пройдет прием заявлений от желающих стать земскими тренерами.
«Дефицит специалистов в сельских спортивных школах — серьезный вызов для отрасли. На решение этой проблемы направлена программа “Земский тренер”, которая по поручению президента страны Владимира Путина в этом году начнет действовать в пилотном режиме только в Дальневосточном и Центральном федеральных округах. Но губернатор края Михаил Котюков поручил региону не ждать следующего года, когда программа заработает по всей стране, а уже сейчас приступить к ее реализации. Для этого мы с депутатами провели большую работу. Необходимые поправки в региональный отраслевой закон внесены, в осенней корректировке бюджета предусмотрены три миллиона рублей на привлечение первых специалистов», — рассказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.
Дефицит кадров зафиксирован в 26 спортивных школах края. Например, в Большемуртинско-Сухобузимском округе нужны тренеры по футболу и дзюдо, в Минусинском — по легкой атлетике, в Балахтинско-Новоселовском — по настольному теннису, в Назарово ждут тренеров по лыжным гонкам и биатлону.
Напомним, программа «Земский тренер» в России разработана по поручению президента страны и реализуется по федеральной госпрограмме «Спорт России».