Тренерам предложат миллион рублей за работу на селе в Красноярском крае

«Дефицит специалистов в сельских спортивных школах — серьезный вызов для отрасли. На решение этой проблемы направлена программа “Земский тренер”, которая по поручению президента страны Владимира Путина в этом году начнет действовать в пилотном режиме только в Дальневосточном и Центральном федеральных округах. Но губернатор края Михаил Котюков поручил региону не ждать следующего года, когда программа заработает по всей стране, а уже сейчас приступить к ее реализации. Для этого мы с депутатами провели большую работу. Необходимые поправки в региональный отраслевой закон внесены, в осенней корректировке бюджета предусмотрены три миллиона рублей на привлечение первых специалистов», — рассказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.