Сайт с экскурсиями по опасной заброшке в центре Петербурга заблокируют

Туристы могут ошибочно подумать, что подобные прогулки легальны и безопасны.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура потребовала заблокировать сайт с экскурсиями по аварийному зданию в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Сайт предлагает экскурсии по зданию, которое считается объектом культурного наследия, но находится в аварийном состоянии. Как установила проверка, предприниматели организовали продажу туров в помещения, доступ в которые официально закрыт из-за их опасного состояния.

— Информация на сайте вводит потенциальных посетителей в заблуждение, создавая впечатление, будто подобные экскурсии легальны. Прогулки по зданию создает реальную угрозу жизни и здоровью туристов, а также может причинить ущерб объекту культурного наследия, — пояснили в городской прокуратуре.

Для предотвращения возможных трагических последствий прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием ограничить доступ к опасному интернет-ресурсу. В настоящее время вопрос о блокировке сайта находится на рассмотрении суда.