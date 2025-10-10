Сайт с экскурсиями по опасной заброшке в центре Петербурга заблокируют

— Информация на сайте вводит потенциальных посетителей в заблуждение, создавая впечатление, будто подобные экскурсии легальны. Прогулки по зданию создает реальную угрозу жизни и здоровью туристов, а также может причинить ущерб объекту культурного наследия, — пояснили в городской прокуратуре.