Все дороги ведут в туризм. Ермак рассказал, выгодно ли сейчас учиться на экскурсовода

Несмотря на увеличившееся число экскурсоводов, эта профессия в Калининградской области остаётся востребованной. Такое мнение высказал в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак в четверг, 9 октября.
По словам чиновника, учиться на экскурсовода, если есть такое желание, точно стоит — даже несмотря на большое количество специалистов в этой сфере. «Конкуренция — это всегда хорошо, и хорошие экскурсоводы у нас всегда востребованы. Это сто процентов, поэтому обязательно учитесь», — посоветовал он.
Ермак подчеркнул, что профессия экскурсовода может стать отличным стартом и для тех, кто хочет создавать авторские туры. «Очень интересное направление, мне кажется, это создание самостоятельных режиссёрских туров. Здесь, если вы экскурсовод, то вам это только дополнительный бонус», — добавил министр.
Он также напомнил, что в области ежегодно проходит набор на бесплатные курсы для будущих гидов. В этом году программа уже завершена, но проект продолжится и в следующем.
Отрасль у нас очень благожелательная, добродушная, принимает всех.
