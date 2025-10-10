Ричмонд
Омский «Нефтяник-Титан» уверенно победил МБА-МГУСиТ в Кубке России

Счет встречи 81:67 в пользу «волчиц».

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 9 октября, в матче Кубка России по баскетболу среди женских команд омский «Нефтяник-Титан» дома обыграл команду МБА-МГУСиТ. Наши баскетболистки оказались сильнее 81:67.

Как сообщила пресс-служба клуба, было видно, что «Нефтяник-Титан» провел серьезную работу над ошибками после матча с этой же командой ранее в чемпионате Премьер-Лиги, где омички уступили 62:65. Он перестроил игру в атаке, сделав акцент на максимально плотную работу в «краске», где солировали Пачурина и Карпук. В ответ соперник избрал максимально активную защиту, пытаясь навязать борьбу на каждом участке.

Во многом определила все вторая четверть. В ней хозяйки выиграли с разницей в +11. Мощный заряд всем дала тяжелый форвард сборной Белорусии Екатерина Карпук, доставившая МБА множество неприятностей скоростными прорывами. Успешно вошла в игру и американка Андреа Изли.

В третьем периоде же благодаря серии точных трехочковых от Анны Пачуриной преимущество «волчиц» достигло 20 очков. На это ответила капитан МБА-МГУСиТ Мария Коршакова, она в первые три минуты здесь смогла реализовать пять трехочковых подряд. Тем самым почти вернув свою команду в игру. Удержать победу нашему клубу помогли своевременные тайм-ауты Элен Шакировой. И хотя прежнего отрыва уже не удалось, итоговые «+14» дают некоторое спокойствие.

Теперь в Москве ответный матч Кубка пройдёт 29 октября.