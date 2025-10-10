Омский «Нефтяник-Титан» уверенно победил МБА-МГУСиТ в Кубке России

Как сообщила пресс-служба клуба, было видно, что «Нефтяник-Титан» провел серьезную работу над ошибками после матча с этой же командой ранее в чемпионате Премьер-Лиги, где омички уступили 62:65. Он перестроил игру в атаке, сделав акцент на максимально плотную работу в «краске», где солировали Пачурина и Карпук. В ответ соперник избрал максимально активную защиту, пытаясь навязать борьбу на каждом участке.