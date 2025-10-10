На 51 процент поднялись продажи новых авто в Ростовской области

В Ростовской области зафиксирован рост спроса на новые легковые автомобили при одновременном снижении средних цен. С начала года спрос на автомобили увеличился на 51%, в то время как стоимость машин в среднем снизилась на 2%. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на одну из онлайн-досок с объявлениями.
По данным за третий квартал 2025 года, средняя цена нового автомобиля в регионе составила около 2,8 млн рублей. Наибольшее снижение цен показали китайские модели: HAVAL F7 подешевел на 10,1%, HAVAL M6 — на 7,8%, HAVAL Jolion — на 7,6%. Китайский Chery Tiggo 8 Pro Max потерял в цене по 7,2%.
Самыми популярными марками в июле-сентябре стали Solaris, Chery, LADA, Tank и Jetour. Среди конкретных моделей наибольшим спросом пользовались LADA Vesta Cross, Chery Tiggo 4, Solaris HC, LADA Granta Cross и Solaris KRS.
