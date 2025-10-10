На 51 процент поднялись продажи новых авто в Ростовской области

В Ростовской области зафиксирован рост спроса на новые легковые автомобили при одновременном снижении средних цен. С начала года спрос на автомобили увеличился на 51%, в то время как стоимость машин в среднем снизилась на 2%. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на одну из онлайн-досок с объявлениями.