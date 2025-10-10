Из-за укусов клещей с начала года за медпомощью обратилось более 2 тыс. человек в Минской области

Обращения за медицинской помощью по причине укусов клещей в сентябре регистрировались на большей части территории Минской области за исключением Клецкого, Копыльского, Крупского, Стародорожского и Узденского районов. Наибольшее количество обращений отмечалось в Минском, Мядельском и Солигорском районах.
«За сентябрь текущего года в организации здравоохранения Минской области по поводу присасывания клещей обратился 91 человек, в том числе 20 детей (21,9%), что на 67,8% ниже, чем в августе, когда помощь потребовалась 283 пациентам», — сообщили в центре.
За девять месяцев 2025 года за медицинской помощью обратилось более 2 тыс. человек, из них 722 — дети (35,3%), что на 13,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (фиксировалось 1809 обращений, из них 615 детей).
Клещевая активность в сентябре отмечалась повсеместно: в лесной зоне (68,1%), в сельской местности и на дачных участках (19,8%).