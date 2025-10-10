Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе на День Республики перекроют три улицы

Ограничения движения связаны с праздничными мероприятиями.

В Уфе на День Республики перекроют три улицы. Ограничения движения связаны с праздничными мероприятиями.

Как сообщают в Центре организации дорожного движения РБ, 11 октября с 8 до 12 часов будет закрыта для проезда улица Театральная. С 8 утра до 11:30 улицы Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и Советская (от Заки Валиди до Октябрьской революции). Отметим, что в это время Советской улице будет идти торжественное посвящение школьников «шаймуратовцы» (потомки воинов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии).

Уфимцев и гостей столицы просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

Напомним, главным открытием, приуроченным к празднику, станет запуск движения по арочному мосту через реку Белая.