В Уфе на День Республики перекроют три улицы

Как сообщают в Центре организации дорожного движения РБ, 11 октября с 8 до 12 часов будет закрыта для проезда улица Театральная. С 8 утра до 11:30 улицы Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и Советская (от Заки Валиди до Октябрьской революции). Отметим, что в это время Советской улице будет идти торжественное посвящение школьников «шаймуратовцы» (потомки воинов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии).