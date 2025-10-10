В Иркутске ребенку впервые провели уникальную операцию на сердце

В Иркутской областной больнице впервые провели уникальную операцию на сердце пятилетнему ребенку. Чтобы устранить тяжелое нарушение ритма, опасное для жизни, врачи одновременно использовали две современные технологии — радиочастотную и криоабляцию. Это позволило полностью убрать опасные участки за одну процедуру. Об этом КП-Иркутск сообщили в Минздраве региона.
У маленького пациента обнаружили два лишних проводящих пути в сердце, которые вызывали смертельно опасную аритмию. Один из них находился в безопасной зоне, и его устранили радиочастотным методом. Но второй располагался рядом с критически важным узлом, где нагревание могло повредить проводящую систему.
— Для такого сложного случая мы выбрали комбинированный подход, — пояснил сердечно-сосудистый хирург Алексей Дудник. — Возле опасной зоны применили щадящую криоабляцию с охлаждением до −70 градусов. Этот метод позволяет сначала провести пробное замораживание, и если что-то пойдет не так — «разморозить» ткань без повреждений.
Операция прошла успешно, и теперь ребенок защищен от риска внезапной остановки сердца. Подобные вмешательства у детей дошкольного возраста выполняются лишь в нескольких российских центрах.