В Челябинске пройдет открытый женский форум «Стальное кружево Урала»

На второй день форума участники смогут услышать fashion-байера и бизнесвумен Лилию Рах, которая расскажет о своем пути в мир моды и о том, как индивидуальность может стать ключом к успеху. Кроме того, на мероприятии будут работать интерактивные точки, где можно проверить свое здоровье и получить консультацию у врачей, принять участие в мастер-классах, а также купить одежду или аксессуары от производителей и брендов Челябинской области.