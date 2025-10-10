В Челябинске пройдет открытый женский форум «Стальное кружево Урала»

Пятый Всероссийский открытый женский форум «Стальное кружево Урала» состоится 25−26 октября в Челябинске в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Первый день форума откроет психолог, кандидат наук и телеведущая Анетта Орлова с лекцией на тему «Время побеждать стереотипы. Как совмещать семейные ценности и профессиональные вызовы и сохранить cебя!». Продолжит программу эксперт по бизнес-психологии и автор методологии «Треугольник влияния» Ангелина Шам. В своей лекции на тему «Личная сила женщины» она поделится секретами создания сильных команд и расскажет о том, как каждая женщина может использовать свою внутреннюю силу для достижения успеха в бизнесе и жизни.
На второй день форума участники смогут услышать fashion-байера и бизнесвумен Лилию Рах, которая расскажет о своем пути в мир моды и о том, как индивидуальность может стать ключом к успеху. Кроме того, на мероприятии будут работать интерактивные точки, где можно проверить свое здоровье и получить консультацию у врачей, принять участие в мастер-классах, а также купить одежду или аксессуары от производителей и брендов Челябинской области.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.