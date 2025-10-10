Минюст приостановил лицензию минского агентства недвижимости из-за предоплат

Минюст Беларуси приостановил лицензию минского агентства недвижимости «Атлас недвижимости» и аннулировал свидетельства об аттестации риэлтера из-за того, что агентство брало предоплаты с клиентов за услуги по найму жилья, а это запрещено законодательством.
Оплата риэлтерских услуг по найму квартир, комнат, домов производится только по факту подбора для потребителя объекта недвижимости, соответствующего условиям заключенного с ним договора, отметили в Минюсте, сославшись на Положение о порядке установления и применения тарифов на риэлтерские услуги, принятое в конце 2023 года.
Лицензия агентства приостановлена до 10 марта 2026-го.
