Минюст приостановил лицензию минского агентства недвижимости из-за предоплат

Оплата риэлтерских услуг по найму квартир, комнат, домов производится только по факту подбора для потребителя объекта недвижимости, соответствующего условиям заключенного с ним договора, отметили в Минюсте, сославшись на Положение о порядке установления и применения тарифов на риэлтерские услуги, принятое в конце 2023 года.