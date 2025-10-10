В Самарской области начали бурить скважину из-за проблем с водой в Подстепках

В Ставропольском районе Самарской области продолжаются проблемы с водоснабжением в селе Подстепки. Чтобы их решить, будут бурить новую скважину. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.
«Приняты меры по обвязке и пуску воды с дополнительной скважины. Однако из-за низкого дебета вода поступает только на первые этажи домов и в маленьких объемах. Организован подвоз питьевой воды», — рассказали в пресс-службе.
Подрядчика для бурения новой скважины уже нашли, необходимые материалы закупили, подготовительные работы выполнили. Бурение будет продолжаться с 10 по 14 октября.