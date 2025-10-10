Приморская статистика: грипп набирает обороты

На территории Приморского края с 29 сентября по 5 октября 2025 года наблюдается неоднозначная эпидемиологическая ситуация. Отмечается положительная динамика по снижению заболеваемости острыми респираторными инфекциями — показатель снизился на 8,4% по сравнению с предыдущей неделей. Однако вызывает тревогу рост заболеваемости гриппом среди всего населения — показатель увеличился на 50%. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Специалисты установили, что текущие случаи острых респираторных инфекций вызваны циркуляцией различных вирусов, включая риновирусы, парагрипп и COVID-19.
В регионе продолжается активная прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 2 октября 2025 года вакцинацию прошли более 417 тысяч человек, среди которых около 131 тысячи — это дети.
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю подчёркивает, что вакцинация остаётся самым надежным способом профилактики гриппа. Специалисты отмечают, что прививка значительно снижает риск развития серьезных осложнений и является более эффективной мерой защиты по сравнению с использованием иммуномодулирующих препаратов.
