Приморская статистика: грипп набирает обороты

На территории Приморского края с 29 сентября по 5 октября 2025 года наблюдается неоднозначная эпидемиологическая ситуация. Отмечается положительная динамика по снижению заболеваемости острыми респираторными инфекциями — показатель снизился на 8,4% по сравнению с предыдущей неделей. Однако вызывает тревогу рост заболеваемости гриппом среди всего населения — показатель увеличился на 50%. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.