В Тамбовской области школьники посетили центр занятости населения

Ученики старших классов в Уваровском муниципальном округе Тамбовской области познакомились с работой центра занятости населения. Им в том числе рассказали о национальном проекте «Кадры», сообщили в администрации округа.
Специалисты рассказали ребятам о современном, обновленном кадровом центре «Работа России». Школьникам рассказали о государственных услугах в области содействия занятости населения и порядке регистрации в целях поиска подходящей работы. Также дети узнали об основных направлениях деятельности службы занятости населения, назначении пособия по безработице и ситуации на рынке труда.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.