Челябинские учёные перечислили продукты, которые помогут побороть стресс

Больше всего ресвератрола содержится в винограде, особенно в красном. Вещество также можно найти в гранатах и чернике, что особенно привлекательно для нашего региона. Ресвератрол также входит во всевозможные глазури, которыми покрывают кондитерские изделия. Учёные Челябинского государственного университета провели исследования, которые изучают эффективность сочетания ресвератрола с антидепрессантами. В итоге они пришли к выводу, что проблему нужно решать обязательно с консультацией врача, самолечению тут не место.
— Если говорить о положительных и обнадёживающих результатах, то были случаи, когда ресвератрол снижал побочные эффекты антидепрессантов, но только некоторых. Я могу прогнозировать, что найдутся антидепрессанты, в которых присутствие ресвератрола увеличит побочное воздействие. К чему я это говорю? Мы работаем для того, чтобы улучшить персонализированную медицину, и для этого нужно оптимизировать все звенья. По крайней мере, эффекты многих лекарств, так или иначе зависят от нутрицевтического режима, — сообщил изданию «КП-Челябинск» доктор биологических наук, профессор факультета фундаментальной медицины ЧелГУ Вадим Цейликман.
Стресс нередко приводит к перееданию, как способу справиться с негативными эмоциями. Однако тяга к бесконтрольному поеданию высококалорийной еды не только портит фигуру, но и вредит здоровью.