Челябинские учёные перечислили продукты, которые помогут побороть стресс

— Если говорить о положительных и обнадёживающих результатах, то были случаи, когда ресвератрол снижал побочные эффекты антидепрессантов, но только некоторых. Я могу прогнозировать, что найдутся антидепрессанты, в которых присутствие ресвератрола увеличит побочное воздействие. К чему я это говорю? Мы работаем для того, чтобы улучшить персонализированную медицину, и для этого нужно оптимизировать все звенья. По крайней мере, эффекты многих лекарств, так или иначе зависят от нутрицевтического режима, — сообщил изданию «КП-Челябинск» доктор биологических наук, профессор факультета фундаментальной медицины ЧелГУ Вадим Цейликман.