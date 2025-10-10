Ричмонд
В Новосибирской области прошёл фестиваль активного долголетия «Пульс жизни»

В Маслянинском центре прошли адаптивные практики и мастер-классы для старшего поколения.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области прошёл фестиваль «Пульс жизни» в рамках Декады пожилых людей. Мероприятие собрало более 100 участников и было посвящено активному долголетию, укреплению здоровья и социальной адаптации граждан старшего возраста. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Фестиваль состоялся в Маслянинском социально-оздоровительном центре и был организован по нацпроекту «Семья». Заместитель министра труда и социального развития Владимир Машанов отметил, что программа «Активное долголетие» помогает пожилым людям сохранять физическую активность, улучшать социальные связи и повышать качество жизни.

Особое внимание уделялось вовлечению мужчин в программы активного долголетия. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.

Программой уже воспользовались более 200 тысяч пожилых жителей региона. На фестивале были представлены инновационные методики активного долголетия: прогулки с психологом по лесу, занятия иппотерапией, образовательные лекции о правильном питании и адаптивная физкультура.

Особое внимание уделялось проекту «Виват, мужчины!», направленному на вовлечение пожилых мужчин в социальные программы и повышение их активности.