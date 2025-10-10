В Удмуртии прошел третий автопробег «На родину П. И. Чайковского»

Третий автопробег «На родину П. И. Чайковского» состоялся 4 октября в Удмуртской Республике в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве по туризму региона.
Впервые автопробег стал межрегиональным: он проходил по маршрутам Ижевск — Воткинск и Чайковский — Воткинск. Для участников в Воткинске была подготовлена большая программа, включающая экскурсию в музей-усадьбу П. И. Чайковского, исторический бал во дворце культуры «Юбилейный» и общение с единомышленниками-автотуристами. Также была организована развлекательная программа в парке «Времена года» с участием кавер-группы FM.
«Сегодня до 75% туристов в России — это самостоятельные путешественники на личных автомобилях. Мы видим свою миссию в том, чтобы создать для них событийные мероприятия, которые сделают их поездки по Удмуртии более интересными и насыщенными. Автопробег в Воткинск с яркой программой на родине великого композитора — одна из возможностей превратить автотуризм в настоящее приключение для всей семьи или дружеской компании», — отметила министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.