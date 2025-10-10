В башкирской деревне Урунда открыли фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начал работать в деревне Урунда Республики Башкортостан по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Медпункт оснащен всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. Там расположены кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. В ФАПе первичную медико-санитарную помощь будут получать жители деревень Урунда, Белорецк и Резвово общей численностью населения более 260 человек.
«Открытие нового ФАПа в деревне Урунда — это важный шаг в обеспечении доступной и своевременной помощи для жителей, создания комфортных условий для медицинского персонала и укрепления здоровья населения. Мы планируем и дальше развивать нашу инфраструктуру, чтобы каждый житель района мог получать достойную медицинскую поддержку рядом с местом жительства», — отметил главный врач Иглинской центральной районной больницы Радмир Саубанов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.