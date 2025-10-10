В башкирской деревне Урунда открыли фельдшерско-акушерский пункт

«Открытие нового ФАПа в деревне Урунда — это важный шаг в обеспечении доступной и своевременной помощи для жителей, создания комфортных условий для медицинского персонала и укрепления здоровья населения. Мы планируем и дальше развивать нашу инфраструктуру, чтобы каждый житель района мог получать достойную медицинскую поддержку рядом с местом жительства», — отметил главный врач Иглинской центральной районной больницы Радмир Саубанов.