Суд вернул Владивостоку пирс и здание тренировочного центра на пляже «Юбилейный»

После проверки надзорное ведомство установило, что в январе 2005 года коммерческая организация приобрела в собственность пирс с кадастровым номером 25:28:000000:23167, здание учебно-тренировочного центра с кадастровым номером 25:28:020018:2038 и бойлерную с кадастровым номером 25:28:000000:8935 по улице Набережной во Владивостоке. Однако договоры купли-продажи были заключены с нарушением государственной программы приватизации, поскольку указанные объекты значились как социально-культурные.