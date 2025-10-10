Суд вернул Владивостоку пирс и здание тренировочного центра на пляже «Юбилейный»

Приморский краевой суд повторно удовлетворил требования прокуратуры Приморского края вернуть в государственную собственность земельный участок на пляже «Юбилейный» во Владивостоке и передать администрации города находящиеся там объекты — пирс, а также здания учебно-тренировочного центра и бойлерной. Ранее судом уже были удовлетворены эти требования, но кассационная инстанция отменила решение, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
После проверки надзорное ведомство установило, что в январе 2005 года коммерческая организация приобрела в собственность пирс с кадастровым номером 25:28:000000:23167, здание учебно-тренировочного центра с кадастровым номером 25:28:020018:2038 и бойлерную с кадастровым номером 25:28:000000:8935 по улице Набережной во Владивостоке. Однако договоры купли-продажи были заключены с нарушением государственной программы приватизации, поскольку указанные объекты значились как социально-культурные.
В октябре того же года компании был незаконно передан земельный участок с кадастровым номером 25:28:020018:109, относящийся к землям общего пользования и имеющий водоохранный статус.
В марте 2023 года прокурор края обратился в суд с требованием вернуть земельный участок государству, а объекты — муниципалитету. Спустя год эти требования были удовлетворены судом, а апелляционная инстанция оставила решение в силе. Однако кассационная инстанция отменила решение суда и вернула на новое рассмотрение в Апелляционный суд Приморского края.
«Накануне Приморский краевой суд в повторном процессе подтвердил законность требований прокуратуры. Суд удовлетворил требования прокурора края и постановил истребовать из незаконного владения земельный участок в государственную собственность, а объекты недвижимости — в собственность администрации города. Исполнение судебного акта поставлено на контроль в прокуратуре края», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Кроме того, на рассмотрении в суде находится иск прокурора края об истребовании из незаконного владения земельного участка и объектов социального назначения второй части пляжа «Юбилейный». Результаты его рассмотрения также на контроле ведомства. В прокуратуре подчёркивают, что возврат незаконно отчужденного имущества остается одним из приоритетных направлений работы ведомства.