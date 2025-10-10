Школьники в Челябинской области ищут лису, которую хотят застрелить местные

В Каслинском районе Челябинской области продолжаются поиски лисы по кличке Кассиопея, которая сбежала после того, как жители деревни Григорьевка решили застрелить ее за нападение на кур. Теперь спасти животное пытаются неравнодушные школьники, волонтеры и студенты Южно-Уральского аграрного университета. Они прочесывают лесные тропы с фонарями даже ночью, но пока пушистую беглянку найти не удалось.
— Поиски не останавливаются. Никто не хочет верить в то, что она может быть мертва, ведь «сообщения из курятников» перестали приходить. Кассиопея уже три дня ни к кому не наведывалась, — рассказали pchela.news сотрудники «Григорьевских садов».
Лиса давно облюбовала территорию садов и стала почти местной знаменитостью — ее кормили яблоками и наблюдали туристы. Но после гибели сестры и партнера Кассиопея сбежала в соседнюю деревню, где вместе с хорьком начала охотиться на кур. Теперь волонтеры надеются поймать лису живой, чтобы переселить ее туда, где ей больше не будет грозить опасность.