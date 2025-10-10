Школьники в Челябинской области ищут лису, которую хотят застрелить местные

Лиса давно облюбовала территорию садов и стала почти местной знаменитостью — ее кормили яблоками и наблюдали туристы. Но после гибели сестры и партнера Кассиопея сбежала в соседнюю деревню, где вместе с хорьком начала охотиться на кур. Теперь волонтеры надеются поймать лису живой, чтобы переселить ее туда, где ей больше не будет грозить опасность.