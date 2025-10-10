Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норильске выбросы в атмосферу снизились на треть

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне на сессии Законодательного Собрания министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин выступил с докладом об экологической ситуации в регионе в 2024 году.

Источник: Без источника

В центре внимания парламентариев оказались вопросы снижения выбросов и работы предприятий на севере края. Экология остается одной из важнейших тем в жизни промышленного Красноярского края, и депутатский корпус всегда очень трепетно подходит к экологической повестке.

Так, например, на сессии обсуждался Норильск. Здесь за последний год зафиксировано снижение концентрации взвешенных веществ и диоксида серы на 30%. Эти результаты стали возможны благодаря реализации экологического проекта «Серная программа».

«В прошлом году была проведена содержательная работа по снижению выбросов в атмосферу в крупнейших городах нашего края. Значительные позитивные изменения экологической обстановки отмечены в Норильске — в том числе зарегистрировано снижение предельной концентрации взвешенных веществ и диоксида серы на 30%. Несомненно, это результат запуска и работы “Серной программы”.

Отмечу, что северные депутаты в ходе обсуждения доклада министра рекомендовали обратить особое внимание на работу регионального оператора по обращению с ТКО в арктических территориях. Необходимо повышение качества его работы компании, обновление техники, постоянное взаимодействие служб регоператора и местных управляющих компаний по поддержке чистоты северных городов и поселков. Предложения и замечания депутатов будут отражены в постановлении Законодательного Собрания по итогам доклада", — прокомментировал выступление Часовитина заместитель председателя Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов.