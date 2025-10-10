В Норильске выбросы в атмосферу снизились на треть

В центре внимания парламентариев оказались вопросы снижения выбросов и работы предприятий на севере края. Экология остается одной из важнейших тем в жизни промышленного Красноярского края, и депутатский корпус всегда очень трепетно подходит к экологической повестке.
Так, например, на сессии обсуждался Норильск. Здесь за последний год зафиксировано снижение концентрации взвешенных веществ и диоксида серы на 30%. Эти результаты стали возможны благодаря реализации экологического проекта «Серная программа».
«В прошлом году была проведена содержательная работа по снижению выбросов в атмосферу в крупнейших городах нашего края. Значительные позитивные изменения экологической обстановки отмечены в Норильске — в том числе зарегистрировано снижение предельной концентрации взвешенных веществ и диоксида серы на 30%. Несомненно, это результат запуска и работы “Серной программы”.
Отмечу, что северные депутаты в ходе обсуждения доклада министра рекомендовали обратить особое внимание на работу регионального оператора по обращению с ТКО в арктических территориях. Необходимо повышение качества его работы компании, обновление техники, постоянное взаимодействие служб регоператора и местных управляющих компаний по поддержке чистоты северных городов и поселков. Предложения и замечания депутатов будут отражены в постановлении Законодательного Собрания по итогам доклада", — прокомментировал выступление Часовитина заместитель председателя Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов.