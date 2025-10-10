В Норильске выбросы в атмосферу снизились на треть

Отмечу, что северные депутаты в ходе обсуждения доклада министра рекомендовали обратить особое внимание на работу регионального оператора по обращению с ТКО в арктических территориях. Необходимо повышение качества его работы компании, обновление техники, постоянное взаимодействие служб регоператора и местных управляющих компаний по поддержке чистоты северных городов и поселков. Предложения и замечания депутатов будут отражены в постановлении Законодательного Собрания по итогам доклада", — прокомментировал выступление Часовитина заместитель председателя Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов.