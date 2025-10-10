Ричмонд
Уфимские власти постановили снести в городе жилой дом

В Уфе изымут и снесут дом в Новых Черкассах.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе мэрия начала процедуру изъятия для муниципальных нужд многоквартирного дома № 14 по улице Юрия Гагарина в поселке Новые Черкассы. Дом был признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2022 году.

Как следует из решения Управления земельных и имущественных отношений, изъятию подлежат 11 жилых и нежилых помещений, а также земельный участок, на котором расположено здание. Ответственность за проведение всех мероприятий по расселению возложили на МБУ «Служба расселения».

В перечень мероприятий входит оценка изымаемого, направление собственникам проектов соглашений о возмещении, подбор альтернативных жилых помещений для нанимателей по договорам соцнайма и, в случае необходимости, выселение в судебном порядке.

Решение об изъятии имеет силу в течение трех лет с момента его принятия.