Уфимские власти постановили снести в городе жилой дом

В Уфе мэрия начала процедуру изъятия для муниципальных нужд многоквартирного дома № 14 по улице Юрия Гагарина в поселке Новые Черкассы. Дом был признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2022 году.
Как следует из решения Управления земельных и имущественных отношений, изъятию подлежат 11 жилых и нежилых помещений, а также земельный участок, на котором расположено здание. Ответственность за проведение всех мероприятий по расселению возложили на МБУ «Служба расселения».
В перечень мероприятий входит оценка изымаемого, направление собственникам проектов соглашений о возмещении, подбор альтернативных жилых помещений для нанимателей по договорам соцнайма и, в случае необходимости, выселение в судебном порядке.
Решение об изъятии имеет силу в течение трех лет с момента его принятия.