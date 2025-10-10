Экс-судью ВС РФ Момотова госпитализировали

Виктор Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года, а в 2013 году был избран секретарем пленума высшей судебной инстанции. В 2019 году он вошел в состав президиума Верховного суда, а с 2016 года возглавлял Совет судей РФ, на новый срок переизбран в 2022 году. 26 сентября текущего года Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила его заявление об отставке.