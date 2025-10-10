В МИФИ создали виртуальный аналог лаборатории для квантовых экспериментов

«Идея родилась из желания сделать квантовые технологии доступными для всех. Мы знаем, что современное оборудование стоит очень дорого и недоступно большинству учебных заведений. Наш проект стал ответом на этот вызов — мы хотим, чтобы каждый студент и школьник мог прикоснуться к миру квантовой физики и проводить реальные эксперименты независимо от возможностей своего вуза или школы», — рассказал руководитель проекта, студент МИФИ Герман Субботин.