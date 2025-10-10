В Красноярске нашли нарушения при продаже семян

Всего специалисты осмотрели 664 партии семян (4424 пакета). Из них 47 партий (358 пакетов) продавались с нарушениями. Около 7% семян не входят в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, которые разрешено использовать в России.
С начала 2025 года сотрудники Управления проверили уже 243 торговые точки. Нарушения нашли в 224 из них. Также были проверены 22 интернет-сайта, где продаются семена.
Проверки показали, что в обычных магазинах 14% семян овощных культур не включены в Госреестр, а на интернет-сайтах — 26%. То есть такие сорта официально не существуют. Это может ввести покупателей в заблуждение и привести к неудачному урожаю.
В ведомстве советуют покупать семена только у надежных продавцов и обязательно смотреть, есть ли на упаковке информация о сорте, производителе и регистрация в Госреестре.