На въезде в Калининград, где часто бьются машины, установили ещё один фоторадар

Последнее ДТП с пострадавшими было на прошлой неделе.

Источник: ГАИ региона

В Калининграде на въезде в город со стороны старой светлогорской трассы появился ещё один фоторадар, который фиксирует превышение скорости. Об этом «Клопс» сообщили автомобилисты.

На участке Советского проспекта в районе улицы Докука регулярно случаются ДТП. За последние 5 лет, по данным ГАИ, произошло 9 аварий с пострадавшими. В их числе — наезды на пешехода и велосипедиста.

Здесь устанавливали шумовые полосы, придорожные ограждения и мигающий фонарь, но безопаснее участок так и не стал.

Последнее происшествие на этом месте зафиксировано на прошлой неделе.