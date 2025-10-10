На въезде в Калининград, где часто бьются машины, установили ещё один фоторадар

В Калининграде на въезде в город со стороны старой светлогорской трассы появился ещё один фоторадар, который фиксирует превышение скорости. Об этом «Клопс» сообщили автомобилисты.
На участке Советского проспекта в районе улицы Докука регулярно случаются ДТП. За последние 5 лет, по данным ГАИ, произошло 9 аварий с пострадавшими. В их числе — наезды на пешехода и велосипедиста.
Здесь устанавливали шумовые полосы, придорожные ограждения и мигающий фонарь, но безопаснее участок так и не стал.
Последнее происшествие на этом месте зафиксировано на прошлой неделе.