Концерт Макана в Уфе отменён из-за его предстоящей службы в армии

23-летний Андрей Косолапов состоял на учёте в военкомате в подмосковном Раменском. По данным издания, 6 октября он получил повестку на отправку. Род войск определят по прибытии на сборный пункт, где Макан, по предварительным сведениям, окажется единственным призывником в списке.