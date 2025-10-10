Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Концерт Макана в Уфе отменён из-за его предстоящей службы в армии

Артист получил повестку и отправится служить в конце ноября.

Концерт рэпера Макана, запланированный в Уфе на декабрь, отменён. Как сообщает SHOT, артист отправится служить в армию в конце ноября, дата его отправки уже определена.

23-летний Андрей Косолапов состоял на учёте в военкомате в подмосковном Раменском. По данным издания, 6 октября он получил повестку на отправку. Род войск определят по прибытии на сборный пункт, где Макан, по предварительным сведениям, окажется единственным призывником в списке.

Ранее исполнитель сам явился в военкомат и прошёл медкомиссию. Ему присвоили категорию А — полностью годен к военной службе без ограничений.