Концерт Макана в Уфе отменён из-за его предстоящей службы в армии

Концерт рэпера Макана, запланированный в Уфе на декабрь, отменён. Как сообщает SHOT, артист отправится служить в армию в конце ноября, дата его отправки уже определена.
23-летний Андрей Косолапов состоял на учёте в военкомате в подмосковном Раменском. По данным издания, 6 октября он получил повестку на отправку. Род войск определят по прибытии на сборный пункт, где Макан, по предварительным сведениям, окажется единственным призывником в списке.
Ранее исполнитель сам явился в военкомат и прошёл медкомиссию. Ему присвоили категорию А — полностью годен к военной службе без ограничений.