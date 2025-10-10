Без очередей к врачу: С 1 марта 2026 года больничные листы в Молдове будут выдаваться в электронном виде

Внедрение электронных больничных листов в Молдове.
С 1 марта 2026 года в Молдове вводится обязательная выдача больничных листов в электронном виде — пишет t.me/mirgagauzia.
Новый порядок направлен на сокращение бюрократических процедур и упрощение процесса как для медицинского персонала, так и для пациентов.
Согласно решению, больничные листы будут оформляться в цифровом формате через специальный портал. Документ будет заверяться электронной подписью и содержать QR-код.
По желанию пациента, документ также можно будет получить в печатном виде.
Право на оформление и продление больничного листа получат все профильные специалисты, а не только семейные врачи и больницы, что должно значительно упростить существующие процедуры.
Также расширится цифровой доступ к информации для пациентов, работодателей и медицинских учреждений — через платформы Портал медицинских справок, Портал гражданина и приложение EVO.
