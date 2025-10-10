Ричмонд
Нижегородские рестораны получили 12 наград Wheretoeat Center

Рестораны из Нижнего Новгорода завоевали 12 наград международной ресторанной премии Wheretoeat Center-2025. По данным областного правительства, в десятку лучших заведений по итогам премии вошли шесть нижегородских заведений общепита.

Источник: Коммерсантъ

Второе место занял ресторан «19», третье место — «Кусто», четвертое место — Yale, пятое место — Red Wall, седьмое место — «Парк культуры», 9 место — Pinci.

В специальной номинации «Шеф-повар года» победил Александр Николаенко («19»), премия «Женщина шеф-повар года» досталась Сабине Мельничук («Кафе 38»). «Сомелье года» признали Наталью Смирнову (Red Wall и «Цитадель»), «Официантом года» стал Никита Гладышев (Pinci).

Премию «Выбор СМИ» получил ресторан Red Wall, победителем в номинации «Бар года» стал Travnik.

Изначально в общий лонг-лист Wheretoeat Center-2025 вошли 274 заведения из 32 населенных пунктов Центрального и Приволжского федеральных округов.