Специалисты наблюдают рост числа поздних беременностей в Крыму

В современном мире женщины все чаще рожают детей в зрелом возрасте, иногда даже в возрасте за пятьдесят. Эксперты утверждают, что оптимальный период для родов — с восемнадцати до сорока девяти лет. В этот промежуток времени вероятность осложнений минимальна, а беременность протекает легче.