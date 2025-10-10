Специалисты наблюдают рост числа поздних беременностей в Крыму

Средний возраст женщин в Крыму, впервые планирующих беременность, увеличивается. Сейчас он превышает традиционные 25 лет, отметил главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Крыма и главный врач Симферопольского роддома № 1 Дмитрий Беглицэ в эфире телеканала «Крым 24».
В современном мире женщины все чаще рожают детей в зрелом возрасте, иногда даже в возрасте за пятьдесят. Эксперты утверждают, что оптимальный период для родов — с восемнадцати до сорока девяти лет. В этот промежуток времени вероятность осложнений минимальна, а беременность протекает легче.
При этом главврач симферопольского роддома отметил рост числа повторных родов. В семьях все чаще появляются третий, четвёртый и даже пятый ребенок.