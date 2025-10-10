Ричмонд
Пункты вакцинации открылись в торговых центрах свердловских городов

С 10 октября в торговых центрах Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуральска и Асбеста открылись пункты вакцинации против гриппа.

Прививки можно сделать по пятницам с 12:00 до 19:00 и по субботам с 10:00 до 15:00, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Для вакцинации необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и прививочный сертификат. График работы пунктов доступен на сайте минздрава Свердловской области.

Главный эпидемиолог минздрава Александр Харитонов отметил, что помимо гриппа в пунктах планируют вакцинировать против дифтерии, гепатита В и пневмококковой инфекции (для людей старше 60 лет). О наличии вакцин нужно уточнять на месте.