Суд оштрафовал жителя Екатеринбурга, не оплатившего парковку

В Екатеринбурге местный житель проиграл суд по неоплате парковки. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
В мае автомобиль Toyota Land Cruiser находился на парковке у дома № 136 по улице Луначарского. Оплачена услуга не было. Водителя признали виновным в неоплате парковки и оштрафовали на три тысячи рублей.
Мужчина обжаловал постановление в Октябрьском райсуде Екатеринбурга и в облсуде. Он ссылался на отсутствие на парковке сведений о количестве бесплатных минут. Но все его жалобы остались без удовлетворения.